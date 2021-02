Muerte a bala de menor en Villa Estrella: ¿hubo falla de la Policía?

¿Hubo hurto?

“Salió corriendo”

Leiro Manjarrés, tío del joven, le dijo ayer a El Universal que ni Martín ni el otro menor que lo acompañaba estaban armados.

“Ellos estaban sentados cerca de la casa. Martín estuvo toda la noche entrando y saliendo de la casa. Ellos cuando vieron a los policías salieron corriendo, huyéndoles. El otro muchacho alcanzó a meterse en el monte, pero Martín no pudo y fue cuando le dieron el balazo en el tórax”, relata Leiro, indicando que sea lo que estuvieran haciendo los muchachos, no era la manera de proceder, menos disparando de una vez.

Leiro dijo que ya se están asesorando con los mismos abogados que llevaron el proceso de Harold Morales para proceder contra los policías que participaron en ese procedimiento.

El sepelio de Martín muy posiblemente se realice hoy y su papá, Arnedo Manjarrés, no le encuentra explicación a lo que sucedió.

“Sería lo peor que inventara, porque a mi me gusta decir la verdad y más en este caso que me duele tanto. Mi hijo no era un delincuente; era un muchacho común, un joven amante del béisbol y el fútbol y con muchos amigos. No andaba robando, no andaba drogándose, no usaba armas. Los que lo mataron tienen que responder, vamos a luchar para que no quede impune”, dijo el papá de la víctima.

“A él le dispararon a unos pocos metros de su casa, él no hacía nada malo, solo se ponía a hablar con sus amigos. Mi hijo estaba en noveno grado y era muy tranquilo. No tenía armas cuando lo balearon, solo corrió porque no le gustaban los problemas”, agregó Arnedo.