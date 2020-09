Muerte de domiciliario en La Candelaria: investigan a patrullero

“A quemarropa”

Carlos Herrera Vergara, de 33 años, trabajaba como domiciliario para una empresa de pollos congelados. El domingo en la noche lo invitaron a una reunión a pocas cuadras de su casa. Aunque no quería ir, se fue a “regañadientes” por complacer a su hermano Juan Carlos.

El lunes, eso de las 12:30 de la madrugada, diez policías llegaron en cinco patrullas motorizadas pidiéndoles a los que estaban en la reunión que apagaran el equipo de sonido. La música se acabó, pero, según testigos, uno de los policías comenzó a increpar a tres jóvenes y tras ese cruce de palabras se inició una discusión que se fue a los golpes y a las piedras.

Carlos y su hermano Juan Carlos optaron por regresar a casa caminando, pero antes de llegar fueron increpados por dos policías.

“Yo sufro de polio y por eso no tengo movilidad en mis manos. A mi hermano le dio rabia cuando un policía me golpeó, y como yo no me puedo defender, él le lanzó un puño al policía y en ese forcejeo le dispararon en el abdomen. Cuando cayó, le dieron el otro balazo en la espalda”, relata Juan Carlos.

La víctima estuvo en UCI hasta la noche del martes, en la Clínica Crecer. Ayer le dieron el último adiós bajo el ritual de los palenqueros.