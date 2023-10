Niña de 18 meses que estaba extraviada aparece viva en el interior de su casa

Unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación desplegaron una operación extensiva en los alrededores de Campo Valdés y en todo Medellín para localizar a la pequeña Antonella. Se dio a conocer que su bisabuela se encontraba preparándole un tetero en el momento que el desconocido la raptó. Puede leer también: ¿Qué iban a hacer? 3 hombres y una mujer llevaban arma de fuego en carro

"Mi abuela llamó a mi primo y le dijo que la niña no aparecía; ella creía que estaba en el segundo piso pero subió y no estaba. Fue cuando nos dimos cuenta que aquí había una cámara y fueron a mirarla y se ve cuando el tipo se la lleva", le contó a Blu Radio, la madre de la pequeña, quien al momento del presunto rapto se encontraba trabajando. Del sujeto que aparentemente se llevó a la niña y la llevaba cargada por las calles del barrio no se tiene mayor información.