“No escuchó consejos”: familiar de joven abatido por policía en atraco

Una madre en Cartagena tiene el corazón destrozado. Además de sufrir la pérdida de su hijo, por su mente pasan juzgamientos y la impotencia de quién hizo todo por llevar a su retoño por buen camino, pero falló en el intento. Lea aquí: Video: ¿Era atraco? Un muerto a bala en La Concepción

Llora, mira al cielo y pregunta: “¿hijo, por qué no me escuchaste. Por qué no me hizo caso?”. Desea que esto sea una pesadilla, pero no es así. Su hijo, Diego Armando Attias Aguilar, de 20 años, murió en medio de un atraco, en la tarde del viernes, en una panadería del barrio La Concepción.

“No sabemos qué decir, todo se ve en las cámaras que grabaron el momento. Él no escuchó consejo y mire las consecuencias”, dijo un familiar ayer, mientras reclamaban su cuerpo en Medicina Legal.