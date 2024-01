No hay capturas: Atentado sicarial en El Bosque deja segunda víctima mortal

Horas después de haberse conocido de un atentado sicarial en el barrio El Bosque, en la mañana de este sábado 20 de enero, que en principio había dejado una persona fallecida, se confirmó la muerte de otro sujeto que había quedado herido en ese mismo hecho.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado los nombres de las personas fallecidas en este doble homicidio ocurrido después de las 10 de la mañana de hoy. Hay quienes han informaos que los fallecidos no eran cartageneros, pero las Policía no ha dado un parte oficial.

El doble asesinato se da justo cuando tomaba el mando el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Gelver Yecid Peña Araque, quien suplirá al brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, luego de siete meses de estar al frente de esta unidad policial.