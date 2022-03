Otro asesinato en Cartagena: le disparan y lo dejan tirado en El Pozón

“Nosotros solo escuchamos un disparo. No hubo gritos, no hubo ruidos extraños, solo el tiro”. Esto es lo que dicen varios habitantes del sector Los Osorios en el barrio El Pozón donde fue hallado muerto, en la madrugada de este sábado, un hombre identificado como Adalberto Hernández De Ávila, de 56 años.

Nadie tiene claro cómo ocurrieron los hechos ni quién disparó, lo cierto es que Hernández, que a simple vista parece habitante de la calle, fue baleado supuestamente en un brazo y en la cabeza. Murió en el lugar de los hechos.

En una calle destapada, frente a una tienda y agarrando un saco con basura lo encontraron. Eran las 4 de la mañana. “Al escuchar el tiro me asomé por una ventana, sin que nadie me viera y no observé nada extraño, pero luego miro al suelo y está ese pobre hombre tirado. A los pocos segundos murió. Dicen que le disparó un tipo, pero eso no me consta”, anotó otro morador.

La Policía investiga para esclarecer los móviles del crimen. Como primera hipótesis está un ajuste de cuentas pues se presume que días atrás la víctima cometió un robo. Al parecer, su verdugo sería la persona afectada por el hurto, por lo que descartarían un sicariato, pero son las investigaciones las que arrojarán la verdad.

Otra versión habla sobre un ataque a cuchillo contra el hombre. Según varias personas, la víctima tenía heridas por arma cortopunzante en varias partes de su cuerpo. Los médicos forenses dirán cuáles fueron las causas de su fallecimiento.

Por el momento, el cuerpo está en Medicina Legal, en Zaragocilla, donde esperan por sus familiares. La víctima era conocida en el barrio y sectores aledaños.