‘Palomo’, el temido ladrón al que su vecina hechizó con una bebida

A través de los años se convirtió en un experto 'apartamentero', entre otras modalidades de robo en inmuebles y establecimientos comerciales, lo que lo convirtió en el líder de una peligrosa banda de la zona suroriental a la edad en las que otros tramitan su cédula.

‘El Palomo’ volaba por lo alto entre gavilanes, águilas y halcones. Podía ver en su vuelo el techo del Convento de La Popa, es decir, no había rincón de Cartagena que para él no fuera fácil de divisar, pero una mañana su planeo comenzó a descender. No como las aves de rapiña cazando a un roedor, sino como cuando las bajan con una pedrada. Aparatosamente.

Ladrón que le roba a ladrón...

Una mañana, con 24 años cumplidos, su rostro ya reflejaba el peso de sus acciones. Llegó a toda velocidad en un taxi, entró por las destapadas y polvorientas calles de su barrio y se paró frente a su casa que ya era de bloques y Eternit. Del vehículo, usado para cuanta fechoría se pudiera, sacó con sigilo una maleta frente a sus vecinos y dos compinches que estaban con él. Era dinero en efectivo. “Un botín”.

Quiso guardar la maleta en su casa, pero sabían que vendrían pronto por él; intentó pedir ayuda a familiares y vecinos en la estrecha calle, pero todos se negaron. El reloj jugaba en su contra y la cárcel era un sitio al que no quería volver.