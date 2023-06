“Pido justicia”: mamá de conductor asesinado a cuchillo para robarle su carro

“Nosotros no pedimos otra cosa que justicia. Queremos que los asesinos de mi hijo paguen, que no se salgan con la suya. Esto ha sido duro, pero no descansaremos hasta que los condenen, aunque las autoridades sean negligentes con el caso”.

A Martha Jaramillo le destrozaron el corazón el 31 de mayo del 2021, cuando le avisaron de la desaparición de su hijo menor, Santiago Sierra Jaramillo, de 21 años. Lea aquí: ¿Para robarle su carro? Conductor cartagenero es hallado muerto en Malambo

El joven salió a las 2:30 de la tarde de su casa, en Alameda La Victoria (Cartagena), con destino a Barranquilla. Le dijo a Martha que realizaría una mudanza, ya que él trabajaba como conductor de un furgón, pero desde las 4:30 p. m. no volvió a contactarse con sus allegados.