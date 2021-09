Policía captura a presunto asesino de joven en Olaya

“Él estaba en la casa acostado. Me dijo que no iba a salir a ninguna parte, pero de un momento a otro llegó uno de esos muchachitos que andaba con él y le dijo que para ir a darse un chapuzón en la ciénaga”. Así explicó Javier Agámez los últimos instantes que compartió con su hijo antes de morir.

Él es el padre de Luis Javier Agámez Ojeda, el joven, de 18 años que, según la Policía, estuvo involucrado en una riña callejera entre los sectores El Tabú y El Tancón. Lea aquí: Un muerto deja pelea entre pandillas en Olaya Herrera

El papá sostiene que no tiene detalles de los motivos de la pelea, pero pide que el responsable pague por lo que hizo. “En un instante se me fue y al poco tiempo me avisaron de lo que había sucedido. Ese que lo fue a buscar a la casa lo hizo salir y mire lo que pasó”, dice Javier Agámez.