Por falta de agua no pudieron aplacar incendio donde murió niño de 3 años

Lo más doloroso para todos es que el fuego no pudo ser aplacado a tiempo porque en el barrio no hay servicio de agua potable desde hace 3 meses, además, el Cuerpo de Bomberos habría demorado en llegar. También se conoció que los familiares fueron a solicitar ayuda a un CAI de la Policía y estos no hicieron nada, asegurando que “nosotros no somos bomberos”.