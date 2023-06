¿Qué pasó? Misteriosa muerte de joven, de 24 años, en Nelson Mandela

“Mi primo, esta noticia me dio muy duro. Te fuiste muy pronto y no te despediste”, “siempre te vamos a recordar, dejas un vacío muy grande. Dios, dale fortaleza a tu mamá y a tu papá, que están muy mal”, “amigo, recuerdo cuando hablábamos y me hacías reír con tus ocurrencias, no creo que ya no estés en este mundo”. Esos son algunos de los mensajes que amigos y familiares de Luis Alberto Marimón Barraza, de 24 años, han dejado en Facebook. Lea también: ¿Qué pasa en Daniel Lemaitre? En ataque de sicarios balean a niña de 1 año

Luis o ‘Manyoma’, como le decían de cariño, fue asesinado en medio de un hecho que es materia de investigación por la Policía, en el sector Los Millos del barrio Nelson Mandela. La institución informó que su muerte se produjo con un arma contundente.