¡Qué tristeza! Incendio desapareció dos casas en Olaya Herrera

La mujer, de 39 años, y madre de dos pequeños, agradece al cielo que el fuego no cobró vidas, pero ahora acude a la solidaridad de los cartageneros porque asegura que no tiene dónde vivir. “Yo tengo 14 años en Colombia, soy madre cabeza de hogar, sola he sacado a mis hijos adelante y me ha tocado muy duro, pero saber que mis pequeño perdieron su casa, su ropa, sus zapatos, hasta sus juguetes, me parte el corazón”, contó la mujer.

Yoenis vivía arrendada en la casa de Hidalmis Meza, de 22 años, otra víctima de la conflagración. “Esas eran mis casitas que construí con mucho esfuerzo, con sacrificio y ahora solo son cenizas. Las casas tenían un año de construidas. Yo también quedé sin nada, ahora estoy durmiendo donde una hermana”, dijo la mujer, quien trabaja como empleada de servicio y tiene un niño de 4 años.