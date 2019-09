Raúl Romero Pabón, el primer condenado de la operación Vesta I

El proceso

Testimonio de horror

“Todo comenzó porque él -Raúl Romero- salía con una amiga que en ese entonces tenía 15 años. Nos invitó a comer y luego nos llevó a la casa. Yo no vi nada raro, por el contrario, era una persona muy amable y sociable. Después de un tiempo me invitó a comer, pero debía ir yo sola, como ya lo conocía, no desconfié.

“Yo no me atreví a contarle a mi familia, él me tenía muy amenazada porque se mostraba como alguien imponente, me comenzó a chantajear con el video donde yo aparecía diciendo que si no le enviaba fotos desnuda lo iba a divulgar, él decía que tenía mucho dinero y podía hacer lo que quisiera”.

Este es uno de los relatos con los que lograron llegar al excapitán. Así, los investigadores determinaron que este hombre no hacía de las suyas solo.

La investigación arrojó que Hilary Patricia Madero de 19 años, era quien ubicaba a las niñas por redes sociales y que John Padilla era el tatuador, quien también habría abusado sexualmente de varias menores. Estos dos jóvenes siguen en su proceso penal.