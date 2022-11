¡Repudio e indignación! Murió tras recibir brutal golpiza de su marido

Luego, Omaira fue remitida a la Clínica La Magdalena en Barrancabermeja, donde estuvo en coma inducido y falleció

“El 17 de octubre él la golpeó y nosotros no sabíamos nada, la tenía en la casa herida. Mi mamá llamó a mi hermana y le dijo que sentía mal, pero no dijo nada más. Ya el 19 de octubre él mismo la llevó hasta el hospital porque del golpe que le había dado en la cabeza le causó un trauma y mi mamá no reaccionaba. Él nos dijo que mi mamá se había caído”, contó una hija de la pareja.