Sandy Téllez: un doloroso feminicidio en Bolívar que pide justicia

El 14 de julio de 2023, el asesinato de Sandy Téllez Tuesta en su vivienda en el municipio de Santa Rosa, Bolívar, causó indignación nacional. La mujer murió en presencia de su hijo de tan solo siete años a causa de un disparo en la cabeza, propinado presuntamente por su esposo y padre del menor, Jhon Fredy Angarita. Aunque el hombre fue capturado inmediatamente y luego procesado por esos hechos, meses después quedó en libertad, y al día de hoy el caso está estancado y las víctimas denuncian que no se ha podido iniciar el juicio.

El día de los hechos, según varios relatos recopilados por la Fiscalía y conocidos por Colprensa dentro del expediente contra Angarita, este llegó a la vivienda de dos pisos y se ubicó en el primero a tomar cerveza. Horas después, subió a la segunda planta y empezó a discutir con su esposa al frente de su hijo. Luego la tomó por la espalda, y le disparó. Así lo relató al ente acusador, una de las personas* que se encontraba en el lugar.

“Yo escucho discutir fuertemente a la señora Sandy y el señor Freddy en la cocina, lo observo con un arma en la pretina de su pantalón lo que me causó mucho pánico y lo que hice fue agarrar a mis niñas y al niño mayor de ellos y me los llevé para mi habitación con el fin de que no presenciaran esos actos violentos, cuando de un momento a otro escuché el disparo”. El testigo agregó que la mujer no murió inmediatamente, sino que quedó gravemente herida y luego fue trasladada a una clínica de Valledupar, en donde falleció horas después. El hombre, por su parte, intentó deshacerse del arma antes de ser detenido. Lea aquí: La pareja de Laura Ojeda trató de ocultar el homicidio: así lo capturaron

Ese testimonio concuerda con el de otra persona que también presenció de cerca los hechos. En su relato dice que se encontraba hablando con la víctima sobre la remodelación de la casa, porque fue contratado con ese fin, cuando Jhon Fredy Angarita la agarró de la mano, se la llevó a otro cuarto y ahí sucedieron los hechos. “Ingresan y se empiezan a escuchar escándalos, se escuchaba a la señora llorar y gritar, luego se escucha un disparo dentro del apartamento y es allí cuando decido llamar a la Policía. Al llegar ellos observamos que el señor Freddy arroja un arma y la policía rápidamente lo detiene e ingresa al apartamento a brindarle ayuda a la señora Sandy la cual estaba herida.

Sin embargo, el testimonio más fuerte con el que cuenta la Fiscalía es del propio menor de edad, quien relató que, aunque fue encerrado justo en el momento en él que le dispararon a su mamá, la discusión surgió porque su papá creyó que ella había salido y lo había dejado solo. Agregó que aunque le pidió a su padre que no cometiera el crimen, este respondió que la quería ver muerta. “Cuando yo estaba en la pieza yo escuchaba que mi mamá pedía auxilio y escuché que sonó un tiro. La Policía llegó antes que la matara, después cuando yo salí del cuarto vi a mi mamá herida, me decía que no llorara”. El menor contó además que su papá ya había tenido discusiones con ella en el pasado. Lea aquí: Madre e hija fueron encontradas sin vida, el presunto asesino se entregó

El caso no avanza

A pesar de las pruebas que hay en su contra, las víctimas denuncian que el proceso no refleja mayores avances. Por ejemplo, en febrero pasado Angarita quedó libre porque pasaron 120 días y no se dio a inicio al juicio en su contra. La decisión la tomó el juzgado promiscuo municipal de Simití (Bolívar). Luego de esto, la bancada de la defensa presentó una recusación en contra del juez que lleva el juicio, alegando que ya había intervenido en el proceso, lo que lo tiene estancado.

“El proceso fue enviado al Tribunal de Cartagena para que en tres días resolviera esa situación. Sin embargo, eso fue el 12 de marzo y a la fecha no ha tomado ninguna decisión”. Por esa razón, piden celeridad para que no quede en la impunidad.

Feminicidios siguen en aumento

Según un informe de la Fiscalía dado a conocer en marzo pasado, en lo que va corrido de 2024 iban 32 feminicidios. Además, han sido violentadas sexualmente 2.068 mujeres y 12.327 han sido maltratadas. Por su parte, un informe publicado por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), llamado “Vivir sin miedo” reveló que entre 2022 y 2023 hubo un total de 1.263 casos de feminicidios en todo el país “cifra que evidencia la prevalencia y gravedad de la ejecución de este delito en Colombia”, señaló el reporte. Lea aquí: A mujer de 22 años la hallaron ahorcada: su pareja, presunto responsable

El informe da cuenta también que en ese periodo de tiempo las mujeres entre 27 y 59 años fueron las más afectadas (58.41% de los casos) seguido por el rango de 18 a 26 años (30.47%). Las cifras y el poco avance de la justicia en casos como el de Sandy Téllez siguen poniendo una gran tarea a todas las instituciones involucradas para lograr, reducir y judicializar estos hechos.

*Los nombres de los testigos no se mencionan por seguridad.