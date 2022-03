Se conocen hipótesis de sicariatos en La Esperanza y San Fernando

A las 7:15 de la noche de ayer sábado, Miguel Marrugo Castaño fue ingresado al CAP de La Esperanza. Los médicos no sabían qué había pasado, pero intentaron que la bala que se había alojado en su estómago no acabara con él. Por desgracia, no lo consiguieron. Lea aquí: Ataque a bala deja un hombre muerto en La Esperanza

“Las primeras hipótesis apuntan a que una de las persona heridas era contra quien iba dirigido el atentado”, fue el primer pronunciamiento que hizo la Policía Metropolitana sobre el ataque sicarial en el que tres personas resultaron lesionadas. Se recuperan en distintas clínicas de la ciudad.

“Me dicen que el conductor del camión es uno de los heridos, recibió una bala en la pierna”. El hermano de Miguel estaba hoy en Medicina Legal; sus ojos reflejaban el dolor por su pérdida, y así relató lo poco que sabe del crimen.