Sicariato en Pasacaballos: “Estamos seguros de que fue una equivocación”

Las palabras de un familiar de Juan Carlos Olivero Murillo son certeras: “pueden ir a Pasacaballos y preguntar quién era él, a su familia, a sus amigos. Estamos seguros de que fue una equivocación”.

Olivero Murillo fue asesinado en la tarde del martes 22 de agosto en ese corregimiento de Cartagena mientras jugaba una partida de dominó con miembros de su familia. El sicario llegó y al verlo sentado en la terraza de su casa disparó sin contemplación. Lea: Recompensa de $50 millones por los 5 hombres más buscados en Cartagena

“Es falso que salió corriendo. Él no le debía nada a nadie, no tenía amenazas de nada. No corrió porque no debía nada”, insistió el familiar, que llegó a la morgue de Medicina Legal a reclamar el cuerpo.