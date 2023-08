“Sigo sin noticias de mi hijo Pedro Luis”: madre de estudiante desaparecido

Wendy Galván está desesperada y sigue esperando que alguna persona, de cualquier parte, le diga alguna noticia sobre el paradero se su hijo Pedro Luis Castellón Galván, de 21 años. “Ninguna persona me ha llamado, si quiera a darme una pista”, sentenció.

Wendy esperaba encontrarlo ese mismo día en su casa en el barrio Bicentenario, donde vive con ella y dos hermanitas. Pero eso no sucedió, desde entonces comenzó una tragedia para familia, pues desde esa mañana no ha vuelto a tener noticias de él.

Lo primero supo ese día, después de hacer algunas averiguaciones fue que su hijo, si bien llegó a Elyon Yireh no entró a clases. “Hablé con una de sus amigas y me comentó, que luego de hablar con él, le dijo que no iba a entrar a clases porque iba a trabajar”, indicó.

Añadió que lo vieron subir a una moto en la avenida Pedro de Heredia, frente a la Megatienda que está cerca de esa entidad educativa. “Estamos pidiendo las cámaras del lugar para ver qué tan cierto es esa versión”.

Lo extraño, cuenta la angustiada madre, es que él no estaba trabajando y asegura que, además, se le veía muy contento de poder esta estudiando esas carreras y más con la de montacarga.