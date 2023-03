Sin agua y sin casa: hablan las familias afectadas por incendio en Las Brisas

“Yo tenía los medicamentos para mis ojos, para mi azúcar y mi presión. Tenía medicamentos para dos meses y ahora lo perdí todo. También se quemó mi ropa, mis muebles, mis camas, mis sillas. Me costó mucho tener mi casa y ahora quedé en la calle”, dice Maribel llorando.

Maribel De La Hoz Araque es un ejemplo de ello. Esta mujer no solo ha sufrido las dificultades de la atención en salud y la demora para entregarle los medicamentos que necesita; ahora perdió todo en un incendio que convirtió en cenizas su humilde casa de madera y zinc.

La mujer y los cuatro vecinos que también fueron afectados por la conflagración en la noche del jueves 2 de marzo, no saben qué hacer. Miran con dolor lo que queda de sus viviendas: palos, barro y retazos de tela. Ya no hay nada que salvar y entre ellos lamentan su suerte.

“Yo fui testigo del incendio. Comenzó a eso de las 3 de la tarde, pero nadie nos ayudó. No podíamos aplacar el fuego porque desde hace tres días no hay agua en este barrio. No tenemos agua ni para comer”, dijo otro de los afectados.

Al principio se dijo que las llamas comenzaron en una zona enmontada, luego afirmaron que había sido un cortocircuito en poste de luz cercano, pero las víctimas tienen otra versión.