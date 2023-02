“Todo se quemó”: pérdidas millonarias dejó incendio en casa, en La Quinta

“Yo estaba trabajando cuando mis hijos me avisaron del incendio. Eso fue a las 7 de la noche del sábado. De una me vine para la casa en el carro, pero cuando llegué ya el fuego había consumido todo”, contó Marlon a este medio con la voz quebrantada.

Marlon Castilla está triste, pero se siente valiente para empezar de nuevo, aunque ya tiene canas y sus fuerzas no son las mismas. Le puede interesar: Jet ski le pasó por encima a 3 bañistas en Bocagrande: uno está grave

El Cuerpo de Bomberos fue alertado y llegó, pero ya la conflagración estaba declarada. Marlon y sus dos hijos quedaron solo con la ropa que tenían puesta, además, la estructura de la casa está deteriorada. El inmueble ya no tiene techo, ventanas, puertas y paredes en buenas condiciones.

Añadió que lo único que pudieron sacar de la vivienda fue un comedor que estaba cerca a la puerta principal; los demás muebles y bienes se quemaron ante la mirada de los afectados. Los vecinos, por más maniobras que hicieron, no pudieron apagar el fuego. Lea también: A la cárcel presunto abusador sexual en serie: habría violado a 6 mujeres

Por fortuna no hubo lesionados. “Mis hijos no estaban en la casa, solo estaba mi suegro en el baño, pero él salió de inmediato cuando comenzó la emergencia y no le pasó nada”, agregó la víctima.

Ahora, esta familia deberá luchar con más fuerza para volver a tener los elementos que perdieron, pero agradecen que el hecho no pasara a mayores.