Tragedia en Crespo: “A Juan de Jesús no lo pudieron sacar del mar”

Las más de 16 horas de angustia y dolor para los familiares de Juan de Jesús Hernández Barrios terminaron a las 2 de la tarde de ayer, cuando fue encontrado su cuerpo muy cerca de donde desapareció el miércoles al caer la tarde, en las playas de Crespo.

Familiares aseguran que habría sido una turista la que divisó al adolescente desde uno de los espolones. Unidades de Guardacostas que realizaban labores de búsqueda en esa zona se apersonaron de inmediato de la situación y rescataron el cadáver, llevándolo a la orilla.

Escenas dramáticas se vivieron mientras los funcionarios de Criminalística realizaban la inspección judicial. En el sitio estaban familiares, amigos y conocidos de Hernández, quien residía en el barrio Canapote.

Juan de Jesús Hernández Barrios, según su familia, habría salido de su casa a bañarse con vecinos en las playas cercanas, pero de acceso restringido. Eran las 6:30 de la tarde del miércoles.

Su tía, sentada ayer en la mañana en la sala de la casa donde vive Juan, contó entre el dolor y las lágrimas lo poco que sabía de esta tragedia que hoy los envuelve. El lunes próximo Juan cumpliría los 14 años.

“Lo que nos dicen es que se fue con otros dos muchachos que viven cerca y él, junto a uno de ellos, entró al mar”.

Al parecer, ambos adolescentes se estaban ahogando y la fuerte corriente intentó llevárselos. El tío del otro muchacho sacó y salvó a su sobrino, pero no pudo rescatar a Juan. Mi sobrino, me dicen, quedó 20 minutos agonizando y con la cabeza afuera luchaba por vivir”, aseguró la pariente del menor.

A Hernández Barrios, sin embargo, lo perdieron de vista.

“La familia del otro joven no nos dice nada, no entendemos por qué no ha venido a hablar y a contarnos bien qué fue lo que pasó”, agregó la tía de Juan de Jesús.

Lo que le extraña a ella y a otros familiares del menor es que él se haya ido a esa hora a playa.

“Juan no es callejero, es un niño juicioso, de casa, pero lo que más dolor nos da es saber que nos dejaron solos en esta agonía, no hay ayuda, ni asistencia”.

Horas más tarde, las unidades de Guardacostas retomaron las labores de búsqueda. También participaron buzos. Luego del mediodía, el mar devolvió el cuerpo del adolescente.

A Juan de Jesús lo describen como un niño alegre, amante del fútbol y muy querido entre sus familiares. Su desaparición tiene destrozada a su familia y amigos del barrio.