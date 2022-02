Tragedia en Magangué: hallan cuerpos de 3 de las 5 niñas desaparecidas

Los cuerpos de tres de las cinco niñas que estaban desaparecidas tras el choque de dos embarcaciones en el Río Magdalena, en cercanías al corregimiento de Tolú, en jurisdicción de Magangué, fueron encontrados esta madrugada por unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17.

El cuerpo del otro ocupante de esa lancha que estaba desaparecido también fue encontrado. Se trata del barranquillero Vinson Barranco Gutiérrez, de 23 años, quien había ido a visitar a su mamá en el fin de semana para participar con ella de las fiestas patronales en San Sebastián de Buenavista. Vinson iba con su mamá Nelviz Gutiérrez cuando ocurrió el accidente. La mujer no sabe cómo se salvó milagrosamente al caer al agua. Solo recuerda que trató de agarrar a su hijo, pero la fuerza de la corriente del Río Magdalena se lo llevó y no lo volvió a ver. El domingo, madre e hijo fueron a otro pueblo cercano, en Coyongal, también en jurisdicción de Magangué, para ver una corrida de toros. Lea: Choque de dos embarcaciones en Magangué deja seis desaparecidos

En la noche regresaban con otros 16 residentes de San Sebastián de Buenavista en la embarcación cuando chocaron con otra lancha que transportaba víveres. La mujer relató al portal La 960 AM Magangué que el otro bote no lo vieron y por eso le pasaron encima. En esa acción, la embarcación con los 18 ocupantes se volcó y se hundió. Testigos responsabilizan a la tripulación de la otra embarcación de propiciar el accidente, por no tener ningún tipo de luces