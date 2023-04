Tragedia familiar en La Popa: “Antes que otro mate a mi hermano, lo mato yo”

Aunque la Policía dijo que Akemis o ‘el Chupita’ se había entregado voluntariamente, Juan Daniel asegura que fue él quien llamó a los uniformados y lo entregó. “Él me contó todo lo que, según él pasó. Me dijo que no lo quería matar, que solo tenía mucha rabia porque siempre habían problemas en la casa por Cleifer, pero para mí eso no era una excusa y por eso quiero que pague, por eso lo denuncié ante la Fiscalía”, anotó.

La madre de estos tres hombres está destrozada, nunca pensó que un caso tan aberrante de violencia intrafamiliar llegara a su hogar. “Mi mamá está muy mal, ella nos educó bien, pero a veces la gente crece y toma malas decisiones y estas tienen consecuencias”, afirmó Juan Daniel, el menor de esta familia.

Cleifer trabajaba como cotero (descargando camiones con mercancía) en el Mercado de Bazurto, no tenía pareja sentimental y tampoco deja hijos. El joven no quiso estudiar, pero todos los días madrugaba para ganar dinero para su sustento. Juan Daniel dice que no dejará que liberen a Akemis porque “él me amenazó a mí también. Me dijo que me iba a matar y yo no puedo permitir eso”, afirmó.