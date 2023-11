Tres sicariatos en un día: la última víctima de las balas fue en El Pozón

La racha de muertes violentas en Cartagena no da tregua, y el sentir de los ciudadanos es que esta no parece tener contención. El día de ayer 17 de noviembre fue otro día para no olvidar, pues los sicarios acabaron con la vida de tres personas.

La última muerte a manos de estos asesinos a sueldo ocurrió a las 11 de la noche en la calle principal del sector Primero de Mayo del barrio El Pozón. Hasta ahora la Policía Metropolitana de Cartagena no ha entregado mayores detalles de este nueva acción criminal, solo que la oportuna reacción de los uniformados del cuadrante lograron la captura del homicida. Lea aquí: Salió a gritar el gol de Colombia y sicario lo esperó con dos balazos

Sobre el hecho en si, lo que se ha dado a conocer hasta ahora es que el hoy capturado iba caminando por la vía principal y cuando logró ubicar a su víctima se le acercó y le dio un balazo en la cabeza.