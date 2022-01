Un adolescente, el primer ahogado del año en playas de Cartagena

A pesar de que las autoridades habían reportado que el comienzo de año no había hechos que lamentar en las playas de la ciudad, El Universal confirmó que un menor de edad se ahogó cuando se bañaba con unos amigos en Crespo.

Entre los familiares de José Antonio Gómez Castro, un adolescente de 15 años, hay mucho dolor: su muerte los tomó a todos por sorpresa, pues era un niño lleno de vida, amigable, y tenía sueños para poder salir adelante en un futuro. Lea aquí: Policía busca al responsable de la muerte de Leirys Zúñiga, en Olaya

Pero otra situación que les entristece mucho es saber, que por aquellas cosas de muchachos inquietos y situaciones que se pueden evitar, hoy, por un acto de simple desobediencia, la familia está pasando por una tragedia.

¿Qué ocurrió?

Lo que se conoce hasta ahora es que el pasado 1 de enero, José Antonio, estaba en su casa en la calle 68 No. 21B-10, del sector La Paz del barrio Daniel Lemaitre. Todo parece indicar que estaba advertido de que no tenía permiso para salir de la vivienda, sin embargo, no hizo caso y junto a un par de amigos de la misma edad decidió ir a las playas de Crespo para darse un “chapuzón”.

Se asegura que eran al rededor de las 3 de la tarde del sábado cuando fue visto por última vez por sus familiares. Lo que contaron allegados a este medio es que la versión que dieron a conocer los amigos que estaban con él, era que el joven estaba sobre los espolones, persiguiendo un animal.

“Lo que nos dicen es que estaba persiguiendo un cangrejo, a él siempre le gustaron esa clase de animalitos y se fue detrás de ese. Parece que se resbaló y cayó al agua”, contó un familiar.