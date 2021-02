Velatón en Villa Estrella por muerte del menor Martín Elías

El padre de Martín, de 17 años, el señor Arnedo Manjarrés, dijo que “si no supiera que mi hijo no era un delincuente, que lo que dicen es falso, no hiciera esta actividad, no pidiéramos justicia, porque cuando hay mentiras todo se sabe pronto. Lo hago porque creo que lo que ocurrió fue un acto injusto y reprochable”.

Con canciones y anécdotas recordaron al estudiante de noveno grado de bachillerato y oraron por su alma. “Seguiremos alzando la voz para que esto no quede impune”, agregó el padre del chico, quien vivía a pocos metros de donde fue baleado en 7 de febrero.