Video: Así fue el millonario robo a panificadora en El Rodeo

La inseguridad y la delincuencia siguen siendo males que afectan a Cartagena. Esta vez las víctimas fueron los propietarios y empleados de una reconocida panificadora en el barrio El Rodeo.

En la noche del sábado, mientras recibían mercancía y hacían el empalme de ventas, dos sujetos llegaron al negocio de dos pisos y, usando armas de fuego, amenazaron, golpearon y le robaron las pertenencias a las personas que estaban en el sitio.

“Eran las 7 de la noche cuando cuatro sujetos llegaron en dos motos. Dos entraron y comenzaron a amenazar con sus armas. A todos los empleados los subieron al segundo piso y los tiraron al suelo, también les pegaron. Se llevaron unos 25 millones de pesos en efectivo, producto de las ventas de la semana y también unos celulares. Todo ocurrió en cinco minutos”, dijo Adriana Hernández, hija de los propietarios de la panificadora de nombre Pan Americano.

La mujer añade que “eran unas 15 personas las que estaban en el lugar y vivieron momentos de pánico porque los delincuentes no paraban de maltratarlos física y verbalmente. Los ladrones huyeron en las motos y de inmediato llamamos a la Policía”.

Adriana agrega que los uniformados llegaron al sitio, pero hasta la fecha no les han dado respuesta sobre la investigación. “Ellos nos pidieron datos y entrevistaron a todos los que estuvieron en el negocio en ese momento; sin embargo, las investigaciones no avanzan y lo que queremos es que den con los delincuentes y que casos como este no vuelvan a pasar. Ya pusimos la denuncia de manera oficial”.

“Los delincuentes tuvieron que ser informados para hacer el robo, pues no todo el mundo sabía que ese día tendríamos ese dinero en las oficinas. Esperamos que la Policía haga su trabajo porque nos sentimos desprotegidos”, anotó.

Las víctimas

Las víctimas son panaderos, conductores, personal administrativo y empacadores que a esa hora finalizaban su jornada laboral. La Policía no ha entregado un reporte oficial sobre cómo avanza la investigación de este robo.

La panificadora tiene varios años funcionando en ese sector, distribuyendo panes a Cartagena y varios municipios del departamento.