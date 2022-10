Video: ¡Desgarrador! Le robaron 2 motos de la terraza de su casa, en Boston

“Eran como las 3 o 4 de la madrugada, nosotros estábamos dormidos, no escuchamos nada. A las 5 que mi hijo fue a buscar la moto para trabajar es que nos damos cuenta del robo”, contó la mujer.

La víctima ya denunció ante las autoridades, pero hasta el momento no hay información que permita dar con los delincuentes. Al parecer, cámaras de seguridad de la zona pudieron captarlos cuando empujaban las motos.

“Por favor, si saben donde están mis motos, avisen. Nosotros las sacamos fiadas, no hemos terminado de pagarlas. No tienen ni un año de compradas y con el dinero que sacamos de ponerlas a trabajar en la calle es que nos alimentamos”, señaló la mujer.

Agregó que “la Policía no nos dice nada, no sean así, ayúdennos. Esto es muy triste porque no tenemos dinero y no queremos quedar mal con las deudas”.

Las motos hurtadas son: Bóxer CT, con placa VBF 02F, colores negro y verde y una Tvs de placa EST 19G, de color negro y verde, también. Si tiene información que permita dar con los vehículos y los delincuentes, puede llamar al número 301 7652753.

Nos comunicamos con la Policía Metropolitana de Cartagena y no dio información alguna sobre el caso.