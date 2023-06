Video: Liberado por el Eln relató cómo fueron sus días en cautiverio

El agente de tránsito agregó que “yo siempre he dicho que lo más importante es la salud y la libertad y gracias a Dios las tengo. Recuerdo que estábamos en un cuarto oscuro y no sabíamos qué pasaba, por qué nos tenía ahí. No nos dejaban escuchar ni radio, entonces no teníamos la menor idea de todo lo que nuestros familiares y la comunidad en general estaba haciendo para que volviéramos sanos y salvos. Nosotros nos motivábamos y nos dábamos fuerzas”.