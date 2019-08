Violencia, drogas y dinero, la antesala de la tragedia familiar

Los dólares

Hace algunos días la víctima, quien se ganaba la vida como guía turístico, le entregó unos dólares a su hijo para que le hiciera el favor de ir al centro a cambiarlos. Sin embargo, esto desencadenaría una fuerte discusión en la residencia, pues Arielito no hizo lo que su padre le pidió, sino que supuestamente se gastó el dinero, al parecer, para comprar drogas, según pudieron establecer las autoridades. Este sería el motivo de la tragedia.

“Lo del dinero sí fue verdad, pero no fue por eso que Arielito mató a mi tío. También hay que decir que mi tío sí le reclamó, porque se gastó la plata de su trabajo”, dijo Lucely.

El llamado de atención de la víctima mortal no le gustó al presunto agresor, quien insultó a su progenitor y nuevamente volvió a amenazar al hombre de 65 años. Alcázar Polo ya tenía antecedentes de agresiones a sus seres queridos. En cierta ocasión le cortó los dedos de una de sus manos a su compañera sentimental, en medio de una pelea.

“Ese día llegaron a mi casa en Zaragocilla y él --Ariel-- gritaba que no quería volver con ella y cogió una botella y amenazó con agredirla; no lo hizo, porque lo impedimos. A su mamá la quiso golpear varias veces, pero un vecino le dijo que como lo hiciera le daba unos palazos. La verdad, nosotros no sabíamos cuándo estaba drogado o no, porque siempre actuaba agresivo”, anotó Herrera Alcázar.