5 puntos que te ayudarán a mejorar tu redacción

Escribir es decidir, aunque no lo defina exactamente así la Real Academia de Española (RAE). Punto. O puntos suspensivos. Martín Caparrós lo dice mejor: “Escribir es, contra todo lo que pueda pensarse, un ejercicio muy simple: consiste en elegir palabras. Ni mucho más ni mucho menos: elegir palabras”. Perdón, no lo dijo, lo escribió -precisa y justamente- en ‘Lacrónica’, un libro que Planeta publicó en 2016. La editora que llevo por dentro desea con todas su fuerzas que quienes quieran escribir textos narrativos de no ficción se den el regalo de leerlo.

¡Y adivinen!, nos cuesta decidir. O decidir bien. A muchos. Mucho. Lo intuyo desde antes de empezar a orientar los talleres de Redacción y ortografía de la Escuela de Formación El Universal, y lo he reafirmado en cada clase. Por fortuna, siempre sigue otra certeza: se puede aprender, con esfuerzo, eso sí.

Los errores que más cometemos

Sí: cometemos, y que tire el primer comentario quien jamás se haya equivocado... Una vez aclarada nuestra condición de simples humanos mortales, estas son algunas claves básicas que pueden ayudarnos a mejorar nuestras capacidades como redactores. Si ya las sabías, ¡excelente! Si no... ¡perfecto, espero que puedas aprovecharlas!

1. Haber:

Tendría que ser un verbo común y corriente, pero el pobre debe ser la palabra más maltratada, ultrajada, violada, del español. Veamos el meollo del asunto con un par de ejercicios; escoge la oración correcta, sin trampa: