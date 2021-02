Alejandro, el colombiano que creó una empresa de tamales en Nueva York

“Los condimentos, el 90%, los recibimos de importadores, traemos esos insumos para que el sabor sea lo más similar. Las hojas también las traemos de Colombia, por eso me agrada cuando la gente dice: ‘Por fin encontré el tamal que era’. Eso sí, mejoramos en estos que tienen buena carne, buen tamaño. No nos quedamos cortos en darles su buen relleno de carne”, asegura el emprendedor.

“Tengo la casta del colombiano y he sido un líder de nacimiento, tuve cargos altos en Colombia en cuanto a ventas, liderando equipos de trabajo. Cuando pienso en empezar a emprender, también pienso en qué más saco adelante. 35 años, una hija, y no tengo familia en este país como tal. Mi familia toda está en Colombia, por eso me considero aún más berraco”, se describe.

El emprendimiento se consolidó en conversaciones con su mamá, María Lilia, que es del Tolima. “Allá hacíamos tamales espectaculares y le comenté a mi mamá que acá no encontraba esos tamales y lo que me dijo fue: ‘Bueno, pues, hágalos’, nos pareció súper loco pero así fue que surgió todo”.

Una fuerte convicción

Es comunicador social de profesión y, aunque al principio reconoce que hubo mucha gente riéndose de su emprendimiento, ahora lo que le importa es saberse orgullo de su tierra desde los Estados Unidos.

“Decían que me había vuelto loco, ¿quién va a comprarte tamales todos los días?”. Llegar a vender su producto en la bajada del tren era irse lejos de esos cargos directivos que alcanzó a tener en multinacionales en Colombia.

“Ahora soy casi famoso. Es muy poco el latino que no me reconoce. Ahora me escriben en las redes de muchos países, de muchos estados, felicitándome. Voy por la calle a algún lado y alguien siempre me saluda. Un día fui a una fiesta de la Independencia y un norteamericano se sorprendió de verme vendiendo tamales, él pensaba que eran arepas”.

Pero el orgullo de ser el emprendedor de estos tamales que invaden poco a poco el paladar por esas tierras, es que con ellos Alejandro posibilita más de 150 empleos. “No es tanto el dinero, es la satisfacción de que lo que hacemos genera trabajo, de que a la gente le gustan. La gente que lleva muchos años acá se asombra porque llegué como mesero, barman, y con el tiempo monté mi negocio. Cumplimos 4 años. Fue una lucha solo acá”.

Tiene sus documentos en regla, estudió inglés, por lo que está en nivel intermedio B2, y gracias a su trabajo con el idioma ha podido sacar licencias, permisos y contactar gente.

“Emprender en EE. UU. no es fácil, es más difícil que en Colombia pero creo que ahora, con las redes sociales, podemos hacerlo de una mejor manera. Definitivamente hay es que buscar las ideas, intentar y, bueno, entre los 15 empleos antes en Colombia y ahora, se nota que siempre estuve pensando en un proyecto mío. Esto es una puerta hacia muchos proyectos, de otros que vienen”.

En palabras de Alejandro Martin: ¿quién no se siente feliz de dejar a Colombia en alto?