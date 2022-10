Así es vivir con miopía en Cartagena

La gente se totea de la risa siempre que digo que no escucho bien cuando no estoy usando mis gafas, pero es verdad. He intentado dar con una respuesta lógica al “chiste” y creo que ocurre algo simple: cuando nos comunicamos de manera verbal, face to face, los seres humanos no solo escuchamos, sino que miramos para entender. Y terminamos de comprender al leer los labios de nuestros interlocutores.

Sin los lentes, mi miopía y mi astigmatismo se convierten en una molesta y densa cortinilla que e impide ver cualquier objeto medianamente lejano, incluyendo los labios de las personas que me hablan, aunque estén a escasos metros. Lee aquí: ¿Sufre de miopía? Tenga cuidado con el glaucoma

“Entonces, ¿cómo ves tú?”, suelen preguntarme y yo quisiera tener las palabras precisas para explicar más allá de “borroso”. Y también me encantaría encontrar las palabras justas para describir ese sentimiento de horfandad que se me mete en las entrañas cuando se parten mis gafas.

Supongo que los 2.600 millones de terrícolas miopes compartimos esa dolorosa vergüenza que parece salirme por los poros cuando voy por ahí y, al otro lado de la calle, me saluda algún conocido: sin los lentes, no alcanzo a enfocarle los ojos ni la boca, ni nada. Es como si no estuviese frente a una persona, sino a un dibujo recién terminado, húmedo, al cual alguien le pasó el dedo y quedó borroso.