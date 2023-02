Así se viven 48 horas en el cuarto de migración: una cartagenera en México

Estoy indocumentada, soy colombiana, pueden hacer lo que quieran conmigo...”.

Eliana Gaviria, cartagenera.

Al finalizar tuvo una entrevista con otro agente en una oficina, quien le preguntó cuánto dinero tenía, cuánto tiempo planeaba quedarse, si tenía familiares en México, etc. Gaviria recordó aquel momento de octubre del 2020: “Dicen que llamaron a mi primo que vive en México, quien escribió una carta de recomendación para mí. Les mostré tiquetes, reserva de hotel y, aun así, el hombre me dijo: ‘Tú no puedes entrar al país’. Le pregunté por qué y me respondió: ‘Porque no me da la gana’”. Le puede interesar: ¿En qué quedó el caso del funcionario de Migración que pateó a un viajero? Las primeras 8 horas Luego de quitarle su pasaporte, dinero, maleta, celular, reloj y cordones —ahora que lo piensa, quizá porque estaban conscientes de que lo que viviría allá dentro la llevaría a considerar ahorcarse— la condujeron, ahora sí, al “cuartico” de Migración. Eliana consideró poner resistencia, pero luego pensó: “Estoy indocumentada, soy colombiana, pueden hacer lo que quieran conmigo... Si me ponen droga en la maleta, ¿quién va a creer que no la traje desde la tierra de Pablo Escobar?”.

La metieron en el cuarto oscuro, con un hedor nauseabundo, cuando sus pupilas se adaptaron a las tinieblas pudo observar cuatro literas en la deplorable habitación, lo cual no servía de nada si había 20 personas hacinadas en ese lugar. Se tiró al piso, donde había algunas colchonetas sucias, las almohadas también le provocaron nauseas, se dirigió al baño porque pensó que vomitaría, pero este “era una cosa de terror”. Lea también: “Sin comida y con ratas”: actriz Nina Caicedo sobre su retención en México “El baño era de acero, así como algunas cárceles que muestran en televisión... y era frío, un congelador. El olor... es algo que no he podido olvidar y que prefiero no recordar”, narró la cartagenera que hoy tiene 34 años. Se tiró en una de las asquerosas colchonetas y, mientras su migraña le ‘taladraba’ la cabeza, pensó que ya habían pasado varias horas, ya debería estar disfrutando del mar, la arena y el sol... pero realmente no sabía dentro de cuánto tiempo volvería a ver la luz de este.

21.829 colombianos fueron inadmitidos en México a septiembre de 2022, según cifras de Migración Colombia, lo que representó con relación a 2021 un incremento del 225%.

Una holandesa que estaba allí tuvo un ataque de pánico que ni las dos costarricenses, ni las casi 20 colombianas presentes supieron cómo controlar. “Una venezolana, de la cual me hice amiga, estaba más serena, me acerqué a ella con el propósito de calmarme, pues la situación me estaba abrumando, pero lo que me dijo me erizó la piel... 18 días, era el tiempo que la chica llevaba en el ‘cuartico’ de Migración”, precisó Eliana. Y añadió: “Empecé a llorar y, junto a mí, muchas otras chicas que estaban allí me hicieron coro... estábamos desesperadas”. Siga leyendo: Colombia y México llegaron a un acuerdo para facilitar migración Tras 15 horas... o quizá un día En realidad Eliana no sabía cuánto tiempo había transcurrido, este es un estimado que luego de salir pudo calcular, pero aún no llegamos a esa parte de la historia. Por un momento el silencio se adueñó de la habitación, solo se escuchaban los gruñidos de los estómagos hambrientos de aquellos latinoamericanos (y una europea).

Una persona entró y les dio un sándwich que estaba “horriblemente picante”, eso y más tarde unas pastas “que no sabían a nada, pero que por lo menos eran algo” fue lo único que Eliana comió durante los dos días que estuvo ahí encerrada. Le recomendamos leer: Emigrar legalmente desde Colombia: esto es lo que debe hacer Le rogaron al guardia que les permitieran hacer una llamada y al negarse las lágrimas regresaron acompañadas de gritos. “Una guardia me vio llorando y me dijo que yo era ‘una majadera’ (persona tonta o necia), se rió de mí y dijo: ‘Mira cómo están chillando las colombianas’”, recordó la cartagenera. Muchas horas después... Gaviria tuvo la oportunidad de hablar con un agente de Migración México, le dijo que tenía su tiquete de ida y vuelta, que la mandara en el próximo vuelo de Avianca que saliera a Colombia, el agente lo pensó y le dio la oportunidad de hacer una llamada. “Escoge bien a quién le vas a marcar porque no podrás hacerlo de nuevo”, le dijeron. Los cinco minutos a los que tenía derecho empezaron a correr desde que tuvo el celular en sus manos, llamó a su hermana y le contestó al tercer tono.

