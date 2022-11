Beatriz Vanegas Athías: “Escribir es resucitar a mis muertas”

Beatriz Vanegas.

Se trata de que la poesía, el acto de escribir el poema es muy complejo, en mi caso me ha hecho muy rigurosa con las palabras que escogeré, como creo que le sucede a un pintor que prepara su paleta. Construir la imagen, la metáfora o que el poema que tenga un halo de poesía así no haya una retórica específica es necesario también en la narrativa. Siempre ha sido así, aunque narrar es también tener siempre presente a los personajes y a la trama. Entonces sí, es probable que el nombre de la novela provenga de la poesía y de escribir haciéndole caso a las dinámicas de la memoria y del pensamiento. Porque una no piensa de manera lineal hacia el futuro, lo hace evocando el presente, viviendo en pasado o habitando lo que ha de ser. ¿Por qué no escribir en espiral entonces?

¿Cómo abordó los matices del temperamento y el carácter de nuestras mujeres?

No me interesan esas mujeres clarividentes ni matriarcales. Y no porque no existan o no las haya padecido, sino porque quise contar y reflexionar sobre mujeres herederas de la educación sentimental que les dio el cine mexicano, los boleros, el vallenato, las telenovelas. Mujeres que sobrevivieron a las violencias de la madre y al desdén e irresponsabilidad emocional de los hombres. Que saben como María Martínez que los hombres se cagan de miedo y por eso abandonan; mientras ellas se levantan y pueden quedarse con lo bueno que ellos les dieron haciendo a un lado el cieno. Esas mujeres están en mí y a mi alrededor y para configurarlas me ayudó no pensarlas así, si no dejarlas ser. Ahora que me lo preguntas, si lo pienso. Le puede interesar: Vende fritos desde las 3 a. m. para poder estudiar desde las 8 a. m.

¿Qué aportó en esta novela su experiencia como poeta, cronista e investigadora?

Como poeta y como cronista, creo que la crónica es la poesía del periodismo. Considero que estuve muy atenta a narrar tejiendo cada palabra para que se contara con precisión, pero igualmente me permití profundizar un decir poético más amplio, me solacé con el símil para decir el desdén o el amanecer o un olor o un gesto.