Calamar, el municipio de Bolívar que está lleno de tesoros

Junto a la muerte de los trenes, Calamar, que fue pionera de la aviación comercial en Sudamérica, empezó su declive y le sobrevino el brutal aislamiento entre regiones y la inminente decadencia del flujo comercial de once estaciones del tren de Cartagena hacia Calamar, tal como lo ha contado el historiador Javier Ortiz Cassiani, en su espléndido libro de investigación “Un diablo al que llaman tren. El ferrocarril Cartagena-Calamar” (Fondo de Cultura Económica, 2018).

Y he venido a preguntarle al compadre Emmanuel Páez Llerena que me vuelva a contar el cuento completo en este último día quemante de febrero de 2023, gracias a la invitación que me hizo Hay Festival Cartagena en su agenda en los municipios, para conversar con más de medio centenar de niños de las escuelas de Calamar, compartiendo una mañana y una tarde de cuentos e historias en la Casa de la Cultura de Calamar, que lleva el nombre del escritor Antonio García Llach, el autor de las novelas “Alma traicionada” y “Camino a la gloria”.

En Calamar existió el Puerto Giratorio que unía a Soplaviento y Arenal con Calamar. El capitán de ese puerto controlaba el momento exacto en que arribaban los barcos y los trenes. Cuando venía el tren, el capitán giraba la compuerta para que pasara el tren por el puente de arriba. Y cuando venía el barco, giraba la compuerta para que el barco pasara por debajo. Pero un día el capitán se quedó dormido, dicen que el tipo estaba embriagado, y el vapor Zaragoza pitó insistentemente alarmando al capitán, pero cuando el despertó ya era tarde: el vapor se estrelló y toda la tripulación murió ahogada en el río Magdalena.

Dicen aún los viejos pescadores y navegantes de Calamar que aún por las noches sobre el río presienten como lluvia de luciérnagas las luces perdidas del viejo vapor sumergido y las almas errantes de los ahogados. El primer siniestro aéreo de un avión alemán ocurrió en Calamar y el avión cayó sobre la ciénaga de Norato. También el lujoso Hotel Flotante Idse que existió en Calamar, promovido por el vapor Idse, fue remolcado por los vientos huracanados, desde Calamar hasta la costa de Pedraza en el Magdalena. El viento arrastró las mesas de mármol y elevó por los aires los finos cubiertos de plata.