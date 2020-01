Carol tiene el secreto para una mejor vida profesional

“Siempre he hecho mi trabajo con mucha pasión, sabiendo que el aporte que uno da no debe limitarse únicamente a nuestra función. Si te piden caminar una milla, tú debes caminar dos y hacerlo con la mejor voluntad porque estás impactando a una sociedad”, sostiene.

El análisis matemático y metodológico eran excepcionales en su vida. “Siempre me ha apasionado todo lo que tiene que ver con los números y lo que implique análisis profundo. Decidí estudiar Ingeniería Industrial y no Administración de Empresas porque desde la ingeniería entiendes mejor cómo se hacen las cosas, entiendes cómo llegas de no tener nada a tener un resultado, cómo crear un producto, un servicio, hacer que las cosas pasen. Siempre me gustó solucionar necesidades”.

Sus estudiantes, los mejores

Largas jornadas no significan productividad

“Durante toda ni carrera he establecido límites. Muchas veces pude no ser bien vista por algunos de mis compañeros por salir máximo a las 5 y media de la tarde de mi oficina, pero tenía claras mis prioridades. Lo que pasa es que para mí es claro que, si tienes que trasnocharte en tu trabajo, hay un desequilibrio en la carga laboral o no estás siendo lo productivo que debes ser”, dice Carol.

Para ella, tener un horario de alrededor 10 horas diarias no necesariamente significa productividad y cree que las empresas tienen una oportunidad muy grande en desarrollar espacios para trabajar mejor, pero el empleado debe tener la visión. “Vivimos en ciudades congestionadas y no nos está quedando tiempo para nuestras familias. Eso no significa que no sea posible. Es posible, porque es importante establecer límites en el trabajo. Si la empresa no lo hace por ti, tú lo haces por ti mismo”.

Lo dice Carol, cuya familia representa la mejor parte de su vida.