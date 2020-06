Carta de un médico para quienes no creen en el COVID- 19

“De octubre a noviembre aparece un enemigo que no vemos, parece inofensivo y está muy lejos de nuestro país, Colombia. En pocos meses empezamos a escuchar sobre él: muertes, contagios incontrolables, el antiguo continente inmerso y sometido a este enemigo silencioso e invisible. En febrero de 2020 ya nos asustaba, pero seguíamos pensando ‘eso no llegara acá’. Llegó marzo: primer caso de coronavirus en Colombia y primera muerte en Cartagena confirmada por COVID - 19. El país empezó a entrar en temor, las noticias empezaron a alarmar todo nuestro sistema emocional.

El maltrato

Necesitamos educación

“Las personas no comprenden muchas cosas y no tienen por qué, si no están metidas en este tema de la salud. Es como si te dijeran siendo médico: ‘Ven y arma este computador’, o ‘pon a funcionar esta máquina industrial’. Es algo imposible, pues no es nuestro campo, pero si leo o me informo de fuentes veraces... quizá pueda resolver algo. Eso no pasa en Colombia; acá preferimos atacar, amenazar e intimidar y lo peor es que en este país las amenazas sí se cumplen.

“Protocolos de pandemia cambian absolutamente todo, y más en donde el contagio empieza a crecer y las muertes empiezan a aumentar. Nos guiamos de protocolos mundiales adaptados a nuestro país por medio del Ministerio de Salud y Secretaría de Salud. En hospitales ya no se manejan igual las reanimaciones. Nos toca vestirnos con trajes de mucha protección, pesados, que nos deshidratan y máscaras que nos marcan y nos dan mucho dolor a nivel facial, turnos de 6, 8, 12 horas e incluso de 24 o 36. Pero pensamos ‘sí vale la pena tanto esfuerzo’. Muchos seguimos dispuestos y atentos ayudar porque para eso estudiamos.

“Hay que comprender que las pruebas para detección del coronavirus no son 100% eficaces. Pruebas de COVID-19 tienen valores de especificidad altos, pero su sensibilidad es baja, por eso existe un alto riesgo de que un resultado de falso negativo, es decir, que un alto porcentaje de personas puede dar negativo en la prueba, pero realmente sí tiene la enfermedad.

“Explico. La prueba de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’- PCR, en su mejor momento, tomándola con la mejor técnica, teniendo la mejor cadena de frío para trasladarla, puede llegar máximo a un 82% de efectividad, quiere decir que de 1.000 pacientes, 820 me van a dar positivos y 108 me van a dar negativo, pero no porque no tengan la enfermedad, realmente sí la tienen.

“Los protocolos de manejo de reanimación y cadáveres cambiaron totalmente. No es lo mismo un fallecido hace 6 meses a un fallecido en estos días. Todas las muertes son altamente sospechosas de COVID- 19 y más si son muerte súbita. Entonces la reanimación se debe hacer con muchas precauciones y elementos de protección. Si colocamos accesos, si intubamos a una persona... No podemos quitar estos elementos porque liberan secreciones y el riesgo de contagio es mayor. El cuerpo se entrega en dos bolsas, las cuales llevan alcohol por todos lados. ¡No se deben abrir, por favor! Sé que por temas culturales y sociales queremos ver y enterrar nuestros muertos, pero también debemos evitar contagiarnos. Cuidémonos, sigamos las recomendaciones.

“La sociedad no nos cree, la sociedad nos discrimina, nos amenaza, nos irrespeta pero nosotros seguimos recomendando cuidarse. Nadie quiere un familiar muerto, nadie está cobrando subsidios, nosotros también sufrimos al ver que un paciente, así no sepamos quién es, murió.