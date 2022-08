¿Cómo el encuentro con un libro ayuda al planeta?

Nada me desconcentró. Ni ninguna cacofonía proveniente del traqueteo de balineras del carrito de un reciclador ni el estentóreo ruido de un megáfono carrasposo utilizado por un payaso anunciando corrientazos con precios tan módicos que hacían pensar en equinos. No, yo iba impasible a su encuentro. “Tienes talento para escribir, deberías pulirlo con los libros”, desde que el profesor me dijo eso, no había pasado una hora cuando yo ya estaba viajando sin pasaporte al país de las librerías de segunda mano.

Después de un par de estornudos discretos que usaron mi antebrazo como sordina, hallé el libro Lacrónica, de Martín Caparrós. No pasó un minuto de hojearlo y leer su índice para identificar que era el objeto deseado. En lápiz número 2 estaba escrito $30 en su primera página, pero de mi bolsillo solo salieron 15 mil pesos para hacerme con él. Olía a nuevo, sus páginas eran blanquecinas sin desperfectos ni dobleces. Si en esa librería se comercializaba con libros de segunda, tercera y hasta octava mano, ese ejemplar parecía que había sido acariciado con delicadeza y venerado como se debe. Su condición era de media mano.

El porqué

El comentario positivo de mi estilo al escribir fue hace cinco años, cuando cursé un semestre de una maestría en periodismo en Bogotá. Ni en el colegio ni en el pregrado asistí con tanto ahínco y emoción a cada clase. Despertarme a las 4:30 a. m. para clase de siete un sábado no era un martirio. Lo gélido que siempre estaba el baño, al igual que la noche agonizante de la madrugada, no apabullaba mi estímulo por estudiar, por fin, lo que me apasionaba y me fascinaba.

En mi morral siempre cargaba el libro de Caparrós como el evangélico carga la Biblia. No llevaba Lacrónica entre la axila y el bíceps como ellos: me vería un poco ridículo y me arriesgaba a ser víctima de un Gestas cosquilloso de Transmilenio. Era acompañante de cada trabajo y tarea. Material de consulta para pulir mi estilo, acondicionar la ortografía y la gramática, y aprender, bajo su faro, a encontrar mi ritmo y mi propia manera de hilvanar los filamentos de cada texto. Fui a esa librería y encontré lo que buscaba.

Sin embargo, y sin saberlo, además de entregarme al mundo de la literatura y todo el aprendizaje que imprime en la mente humana, inscribirme en el universo de la compra de libros de segunda mano resultó ser también un aporte a la sostenibilidad ambiental, pues es una alternativa eficaz para frenar el consumo desmedido y evitar la producción de nuevos ejemplares.