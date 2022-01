Duván David que quiere caminar pese a su discapacidad

Andreína María, mamá.

“Los especialistas no se explicaban cómo un bebé que venía con tantas dificultades sigue vivo, porque cuando el cuerpo no crece, el corazón tampoco. Yo digo que Dios tiene un propósito para mi hijo. Cuando me decían que no lo tuviera, que iba a pasar en una cama toda su vida, yo me preguntaba: ¿quién soy yo para quitarle la vida? Hoy mi hijo tiene la mente como la de un niño normal: habla, entiende, escucha, hace preguntas, y aunque no camina, se arrastra porque yo le enseñé”, reiteró Andreína.

Desde entonces a la madre le ha tocado presentar muchas tutelas y quejas en la EPS Salud Total, debido a los excesivos cobros que por lo general no le hacen a un niño en condición especial. Por ejemplo, para hacerle varios exámenes debía pagar aproximadamente 400 mil pesos, pero gracias a su inconformismo el menor lo recibe sin ningún costo. “Tampoco le están cobrando la cuota monetaria que cuesta al rededor de 3 mil pesos. La EPS debe hacer reembolso de ese dinero pero no me dicen nada”, precisó, agregando además que para otras cirugías tan sencillas como la de su paladar, la entidad prestadora de salud no le da una respuesta definitiva: “Dicen: no, hoy no. No es aquí, es allá. Me ponen a recorrer toda Bogotá”.

Muchas esperanzas

“Hemos vivido mucha escasez económica, como la falta de dinero para comer, las terapias, los potes de Duván cuando era bebé porque no tomó seno y me tocó alimentarlo con potes, un pediatra me ayudó con la leche, unos suplementos para mejorar su respiración por sus propios medios y otras cosas”, añadió.

Andreína tiene muchas esperanzas en su hijo: come solo, y aunque tiene los dedos muy abiertos y unos más grandes que otros, agarra una cuchara; juega con los carros, sabe qué es un avión, pide lápices y hojas para rayarlas, dice las vocales y hasta llama a sus hermanos.

El mensaje que Andreína hoy le extiende a otras madres es que la solución no siempre es interrumpir el embarazo de un hijo, pues dice con boca llena sentirse orgullosa de todas las cosas que sí puede hacer Duván.