El arrecife de coral que apareció en Cartagena en 2013

- Protege a las comunidades costeras de los aumentos drásticos de la marea. Aunque a Cartagena no lleguen tsunamis, llegan coletazos de huracán y sin un coral, un arrecife sano, algunos pueblos pueden sufrir impactos devastadores.

Este arrecife coralino no se está cuidando por capricho, aunque sí por una casualidad divina. Entre sus aspectos positivos están que:

“Desde el punto de vista de su importancia ecológica, el arrecife coralino es un valiosísimo reservorio de biodiversidad, que soporta a una intrincada cadena alimenticia. Es, en muchos casos, un rompeolas natural que protege de la erosión las costas adyacentes y juega un papel indirecto, pero significativo, en la fijación de gas carbónico de la atmósfera mediante la construcción de andamiajes de carbonato de calcio”, establece acerca de los arrecifes el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis, Invemar. Esta institución es la encargada de crear el Atlas de los arrecifes coralinos del Caribe, donde aún no están identificados los corales de Varadero. Gracias al trabajo de instituciones como Salvemos Varadero, Invemar puede llevar a la luz este redescubrimiento, con una nueva edición del documento.

Este arrecife, impasible a un lado de las islas Draga y Abanico, cercano a Bocachica y Caño de Loro, ha maravillado a destacados biólogos marinos de todo el mundo, pero sorprendentemente sus pequeños habitantes deben aguardar en la tímida profundidad a no ser intervenidos ni dañados con el proyecto Variante del Canal de Acceso, un segundo canal de tránsito a la bahía de Cartagena.

Los investigadores no entienden cómo los corales del Varadero sobreviven pese a la contaminación y sedimentos a su alrededor. Es un misterio.

Reconocido afuera, ‘en veremos’ aquí

“Este arrecife no tiene una figura de conservación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ya tiene una categoría internacional, empezamos de afuera para adentro”, dice Bladimir.

Hay que decir que Parques Nacionales de Colombia está a favor de conservar este importante arrecife como un área independiente que no va a ser manejada por ellos. Cardique sería el encargado de llevar los procesos de manejo, control y jurisdicción marina, dentro de un consenso concertado con las comunidades.

“Desde el año pasado, Cardique ha mostrado interés de hacer de Varadero una eventual área de conservación. Es necesario que los cartageneros entendamos la importancia de proteger el patrimonio natural de la ciudad, igual de importante al patrimonio histórico y el cultural”, afirma el director de Salvemos Varadero.

Bladimir es tajante en decir que Cartagena debe ser inteligente y no pensar en abrir canales para ampliar su competencia, dañando ecosistemas. Afirma, que a efectos de protección de este ecosistema:

- Parques Nacionales y Cardique deberán abrir Consulta Previa con las comunidades que estén dentro de la zona de influencia de ese ecosistema.

- Se debe crear una línea de investigación marina para Varadero.

- Debe declararse este arrecife como un área protegida, con la categoría que le corresponda.

“Tener este tipo de ecosistemas debe hacernos sentir orgullosos como cartageneros, porque tendemos a pensar que en la Bahía de Cartagena no hay nada y no es para menos con esa contaminación que la hace inhabitable para cualquier tipo de vida marina o inclusive terrestre. Los corales de Varadero han sido llamados heroicos por su adaptación, y protegerlos es poder decir en un futuro no muy lejano que tenemos un ecosistema submarino que nos puede dar la posibilidad de vida y recuperación a otros ecosistemas degradados en el Caribe”, finaliza Bladimir.