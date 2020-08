En Pontezuela, Esmeralda espera a quién vender su arte en totumo

La experimentada artesana, de voz firme y amena, en medio de la preocupación que la embarga por no saber cuándo volverá a vender sus productos, destaca que ama hacer maracas, cofres, flores, centros de mesa, cucharas y cualquier objeto que le pongan, todo a base de este fruto.

Un arduo trabajo

Un día de la semana, salen temprano al monte a buscar el material. Con 75 años, hasta doña Loida Ortega, la mamá de Esmeralda, se ‘encarama’ en los palos de totumo para tener los elementos suficientes con los que empezar a trabajar.

“Mija, si la vieras”, dice riendo Esmeralda al recordar la vitalidad con la que su madre sigue dedicándose a este oficio.

Juntan los totumos y los meten en sacos que después cargan hasta la carretera principal, esperando que pase alguna moto que los transporte. Pueden pasar desde la mañana hasta la tarde en recolección.

El proceso sigue con la preparación del fruto, al que le quitan los ‘picos’ y luego abren para extraer la pulpa. Después de dejarlos secando, empiezan con todo lo que es la operación creativa.

● La decoración es la parte preferida de los artistas, porque pueden tallarlo, pintarlo o adornarlo.

Más de 10 personas de la familia de Esmeralda trabajan desde hace años sus piezas con ahínco y dedicación, para lograr su subsistencia, pero algo tan impensable como la pandemia es una grave amenaza.

Ya antes de la pandemia el comercio de Pontezuela estaba en crisis y es que la mayoría vive de la artesanía. No se habla de esta vereda en los medios de comunicación, es una pequeña población tan olvidada que muchos de los que viven allí se han acostumbrado a estar invisibles ante los proyectos, programas o ayudas que se gestan en Cartagena y sus alrededores. Dicen que en Pontezuela solo hay policías los fines de semana, y no hay mucho que hacer.

Las casas son en su mayoría de ‘material’ y zinc en esta comunidad, pero las calles están destapadas y se nota que muchos allí piden a gritos que los recuerden, que les garanticen un trabajo digno. Algo que se destaca de Pontezuela es que sus habitantes no se dan por vencidos.

“Esto de la artesanía viene de generación en generación”, empieza Esmeralda. “Mi papá me enseñó a hacer maracas y toda la familia hace artesanías, mis hijas también. Eso sí, las cosas han cambiado; no es como antes, que les sacábamos el brillo a las maracas con trapo, ahora nos tecnificamos más y eso nos ha ayudado mucho.

“Me gusta hacer todo. Con el totumo hago lo que usted no se imagina, decoramos y hacemos lo que usted menos cree. Al día nos hacemos dos centros de mesa bien hechos, y maracas, hasta 2 docenas por día”.

Uno de los problemas que enfrentan, al menos en esta familia, es no tener una empresa debidamente conformada. “Muchos aquí no nos hemos registrado como artesanos. Hacemos artesanías pero realmente Pontezuela no aparece como pueblo de artesanos, aunque el producto se lo lleven de aquí”.