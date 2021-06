Entre la música el arte: el talento innato de Raffael Figueroa

Dicen que cuando están en el vientre de la madre, los bebés son capaces de experimentar matices emocionales excepcionalmente sutiles y que los sentimientos de la mamá podrían también formar su personalidad. Quizá fue en ese universo de sensaciones, cuando esperaba por llegar a este mundo en las entrañas de su madre, María Ketty Figueroa, que empezó a despertarse en Raffael Figueroa (Valledupar -1995) aquel oído artístico y aquel talento del que haría gala apenas siendo un pequeño de cuatros años y por el que muchos al su alrededor lo calificaban como un prodigio.

“Algo que siempre dice mi mamá es que cuando estaba embarazada ella cantaba en coros ya, después, cuando nací, desde bebé siempre estuve en ese ambiente de lo que era el coro. Cuando ya tenía cuatro años, decidieron introducirme a clases de canto para explorar mi musicalidad. A los cinco años hice mi primer musical: La donna è mobile//Qual piuma al vento”, entona.

Fue esa la primera canción que presentó en público, para un concierto recital del Banco de la República y, a partir de ahí, empezó a profundizar su trabajo en ese área, haciendo parte del coro infantil Shola Cantorum Valledupar.

“En principio, todo mi trabajo fue con el canto lírico. Tuve bastantes presentaciones en Valledupar, llegué a hacer algunas presentaciones en Cartagena, todo eso fue alrededor del canto lírico, también cantaba otras canciones de Nino Bravo y de Luis Miguel”, relata. Y, pronto, por ese mismo talento que va en su torrente sanguíneo, sucedió algo que, definitivamente, le cambiaría la vida.

“Una vez que terminé el bachillerato en el Gimnasio del Norte, uno de los mejores colegios de Valledupar, me gané una beca. Mi mamá me llevó ante las directivas, me puso a cantar y ellos decidieron darme en ese instante una beca que ha sido uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida, yo estoy eternamente agradecido con ellos. Entonces con esa beca apliqué para entrar a Bellas Artes en Cartagena”, recuerda. Y, aunque era cantante lírico, quiso desarrollar también otra pasión musical.

“En Bellas Artes ingresé como violinista. Me gradué como maestro en violín, sin embargo, seguí trabajando desde mi canto. Conocí la metodología de muchos profesores de canto que han pasado por Bellas Artes, como Fernando Carrillo y Margarita Escallón. Y, durante el tiempo que estuve en Cartagena, me conocí con la señora Evelia Porto, ella tenía una fundación que ayuda muchos a jóvenes talentos. Yo, adicioné, le presenté O sole mío y, a través de la presentación, pude tener el privilegio de viajar alrededor del mundo con la Fundación Tocando Puertas”, cuenta Raffael.