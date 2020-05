“Están permitiendo que el virus se disemine”, experto Javier Jaimes

¿Ha escuchado sobre la beca Fulbright Minciencias que apoya la formación de profesionales e investigadores colombianos que deseen realizar programas de doctorado en el exterior, específicamente en Estados Unidos? Javier Jaimes es médico veterinario y virólogo, becario Fulbright Minciencias del doctorado en Microbiología de la Universidad Cornell, y fue llamado para hacer parte del equipo de latinoamericanos que investiga el comportamiento del virus en esta universidad en Nueva York.

Esta, es una inmensa oportunidad no solo para el colombiano sino para el mundo científico, en medio de una pandemia que para muchos resulta incomprensible.

Javier es bogotano, hincha de millonarios, egresado del Liceo hermano Miguel Lasalle, donde fue inspirado por el profesor Hernán Córdoba, a quien le agradece haberle mostrado el potencial que podía tener como investigador. Estudió Medicina veterinaria en la Universidad Nacional, desde donde empezó a hacer investigaciones en virología. Tiene una maestría de la misma institución, por lo cual pudo trabajar como docente y aplicar al programa Fulbright.

“El programa Fulbright ofrece la oportunidad para que las personas se formen en el exterior y luego retribuyan al país esos conocimientos”, explica. Tiene más de 15 años trabajando con distintas clases de coronavirus (de gatos, de aves, coronavirus del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente MERS).

El doctor Jaimes, en entrevista con El Universal, explica aspectos de vital importancia sobre el nuevo coronavirus y despeja algunas de las dudas que usted y yo nos hemos hecho en algún momento:

¿Dónde se encuentran y desarrollan los coronavirus?

- Los virus como tal son abundantes en diferentes poblaciones, sin embargo existen algunas poblaciones que se conocen como reservorios para los virus. ¿Y por qué son reservorios? Porque el virus puede circular constantemente.

Este virus está adaptado a esa población, a esta especie, de tal forma que la enfermedad que causa no es tan grave pero le permite como tal replicarse y pasar a un siguiente animal y mantenerse circulando en estos animales. Esto es muy común en diferentes virus y ahorita estamos hablando mucho acerca de coronavirus pero hay otros virus como el virus de influenza, que tiene reservorios en animales silvestres; la rabia también tiene su reservorio de animales silvestres, entre muchos otros, entonces es normal que estos virus existan.

¿Qué animales estuvieron en la cadena de transmisión del nuevo coronavirus a los humanos?

- Aquí es clave entender que los coronavirus son muchos y que realmente en este coronavirus, el SARS CoV-2 que causa el COVID-19, sabemos que el reservorio se encuentra en murciélagos silvestres. Ahí es donde está el virus circulando constantemente y a partir de ahí se dio el salto al humano. No sabemos cuál fue el hospedero intermediario o si hubo un hospedero intermediario entre el murciélago y el humano.

Es normal que en estos virus se dé un hospedero intermediario, si claro, ya lo hemos visto anteriormente, hace 18 años con el SARS cuando pasó de los murciélagos a los gatos y el betacoronavirus, de las palmas a los perros mapaches, y a partir de ellos saltó al humano; y lo vimos también hace 8 años con el virus del MERS Síndrome Respiratorio del Medio Oriente, que saltó del murciélago, pasó al camello dromedario y a partir del camello dromedario pasó al humano.

Inicialmente se habló de los reptiles y fue plenamente comprobado que ellos no tenían nada que ver, luego se habló de los pangolines y los pangolines son interesantes porque nosotros ya hemos publicado un estudio que salió hace dos semanas, en el cual hablamos claramente que los pangolines realmente no parecen jugar un papel como hospederos intermediarios entre el murciélago y el humano.

Se ha encontrado eso sí, que hay recirculación o intercambio de virus entre el murciélago y el pangolín, esa es una de las evidencias interesantes que nosotros encontramos, que un ancestro de este coronavirus, en algún momento durante el proceso evolutivo pasó del murciélago al pangolín y luego del pangolín volvió al murciélago y a partir de ahí se sigue dando ese proceso. Aparece este nuevo coronavirus en los murciélagos y como les digo, hasta ahora no sabemos si hay un intermediario o no.

¿Cuánto tiempo cree que pasará hasta que el mundo se “normalice”?

- Honestamente yo espero que el mundo no se normalice, que no vuelva a ser lo mismo que antes, si no que por el contrario aprovechemos esta oportunidad para generar un cambio. Creo que la evidencia lo que nos está mostrando es que estas enfermedades tienen un potencial de desajustar el mundo como nosotros lo conocemos y eso tiene que obligar a cambiar en muchos aspectos, no solo a nivel cultural, a nivel económico, a nivel de servicios de salud, etc, sino principalmente en nuestra interacción con el ambiente. Definitivamente acá tenemos estas enfermedades que son el resultado de las interacciones entre diferentes especies y nosotros podemos facilitar esas interacciones cuando invadimos ecosistemas, cuando entramos en contacto directo con esas especies que están de alguna forma en su propio ecosistema. Nosotros alteramos eso y obligamos a que el virus tenga que evolucionar y salir de su reservorio y pasar a una nueva especie, como en este caso los humanos.

¿Cuándo podremos empezar a trabajar, a estar en una vida entre comillas normal o parecida a lo que teníamos antes? eso es muy incierto, no sabemos si realmente ahorita que empiecen a flexibilizarse las medidas el virus vuelva a potenciarse, vuelva a retomar fuerzas y vuelvan a aparecer más casos. Puede que el virus tome un comportamiento estacional, como lo ha hecho en otros casos, como otros coronavirus, como los del resfriado común o en el caso de la influenza, (también tiene ese mismo comportamiento), es posible que eso pase y mientras no tengamos una herramienta preventiva, entiéndase una vacuna, una herramienta de tratamiento eficiente, o un medicamento para tratarlo, va a ser muy difícil que nosotros podamos volver a esa normalidad que algunos tienen en la cabeza.

¿Cómo se puede explicar la peligrosidad de este nuevo virus, en comparación con los anteriores?

Aquí hay que entender que cada virus es diferente, cada virus tiene condiciones diferentes. Pero si estamos hablando en términos de punto de vista de capacidad de contagio, lo que nosotros llamamos el R0, esa capacidad de diseminación del virus a partir de una persona infectada a otros no infectados, realmente este coronavirus tiene menor potencial de transmisión que otros, por ejemplo el SARS, que apareció hace 18 años y tiene un menor capacidad de contactos de contagio. Otra vez, por ejemplo, la influenza, es un virus que sí se contagia fácilmente, pero podría ser menos contagioso que otros. ¿Dónde está el efecto importante? mientras en otras ocasiones las medidas fueron mucho más agresivas o se trató de controlar a tiempo, en este caso el hecho de que el virus se haya diseminado, es el resultado de que las medidas de contención inicial no fueron lo suficientemente buenas.

En este nuevo coronavirus, más del 80% de los casos pueden llegar a ser asintomáticos o de enfermedad leve, lo que quiere decir, que muchos de esos casos no van a buscar atención médica, no van a ser diagnosticados, por lo tanto la persona no va a saber que tiene la enfermedad.

El problema está en que si todos nos enfermamos al tiempo, el 20% de la población o 10% o 15% de la población va a estar infectada de forma grave y definitivamente los servicios de salud no van a tener una forma para responder ante eso. Entonces, realmente, no es la agresividad del virus sino es la forma en la cual nosotros estamos permitiendo que el virus se disemine y que genere esos problemas tan graves a nivel de salud.

¿Existe algún factor que explique por qué esta clase de virus nuevos se dan mayormente en Asia, o Medio Oriente?

- Realmente no es nada que tenga que ver con el punto de vista climático o medioambiental. Yo pienso que es más del punto de vista ecológico, de las interacciones que hay entre las personas y animales silvestres. Desafortunadamente en esos países es donde están las densidades de población más altas y donde se pueden dar interacción con fauna silvestre de forma más constante. Se ha hablado de los mercados de animales vivos como una posible fuente de origen de este virus. Actualmente no se sabe si definitivamente esa fue la fuente de origen o no, pero sí se sabe que este tipo de condiciones, este tipo de lugares, generan realmente los elementos necesarios para que el virus pueda evolucionar y pueda saltar a otra especie. Es más bien un factor ecológico, cultural, y demográfico también lo que hace que este tipo de cosas pasen.

¿Qué piensa de las teorías conspirativas que relacionan el virus con la manipulación humana?

- Todos los científicos que conozco queremos ser claros en esto, la evidencia genética que nosotros tenemos, la evidencia evolutiva nos muestra que el virus tiene su origen en poblaciones de murciélagos silvestres donde estos virus circulan constantemente, porque estos murciélagos son su reservorio, el virus circula constantemente en ellos, a veces puede darse el salto a otras especies, eso es lo que hemos visto y es la evidencia que tenemos clara. Adicionalmente se ha visto a nivel de laboratorio que cuando el virus se adapta a laboratorio en ciertos tipos de células, al parecer empieza a perder capacidades en lugar de ganarlas.

Cuando el virus está en el laboratorio, al parecer lo que se ha visto en los últimos estudios, es que el virus parece adaptarse a la célula de una forma que pierde la capacidad de seguir infectando rápidamente y por el contrario se vuelve un virus menos agresivo, menos patógeno. Esto hasta ahora se está estudiando, se está tratando de entender.

Es algo que deberían tener las personas claras, esto no es un arma biológica, esto no es algo que se inventó alguien. Es un proceso que sucede normalmente, de vez en cuando, pero sucede a nivel biológico y que desafortunadamente en algunos casos causa este tipo de situaciones.