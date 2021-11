Historias sobre VIH: cuando más oscurece es que ya va a amanecer

Anastasia

Anastasia tiene 49 años y me cuenta que cuando tenía 24 se casó con Federico*. Tuvieron su primera hija y cuatro años después se separaron.

“Un día discutimos y no pensé que íbamos a tomar rumbos distintos, pero pasó... Mi mamá, a quien considero correcta en sus cosas, de corte tradicionalista, nunca estuvo de acuerdo con la separación y lo primero que hizo fue insistirme en que no permitiría que yo me reorganizara y jamás lo hice, por respeto a sus consejos. Yo me sentía triste porque mi compañero no estaba conmigo y yo estaba criando sola a la niña, eso me estresaba. Pero la vida me marcó con algo inesperado”. Lea aquí: Mujer, puedes salvar a tu bebé del VIH.

Pero la separación no fue definitiva y cuatro meses después, volvieron. Dada la insistencia de su mamá, Anastasia recibió al papá de su hija con los brazos abiertos, se perdonaron y volvieron a convivir. La felicidad volvió a aflorar en ella aún más con su segundo embarazo, pero se marchitó al séptimo mes, cuando le diagnosticaron VIH.