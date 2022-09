La historia del locutor amenazado por no educar para la guerrilla

“En esa zona el único requisito para ser docente era el título de bachiller. Empecé actividades en 1980 en un aula improvisada en el centro del pueblo, había 40 personas estudiando, lo más curioso es que las edades estaban entre 8 y 40 años, me tocó ser director de grupo y dictar las materias básicas de matemáticas, español, ciencias sociales y biología. Yo desconocía que dentro de ellos estaban los hijos de algunos integrantes de la guerrilla y otros eran militantes, me sorprendió que un día uno de los alumnos, como de aproximadamente 20 de años, me entregó unos folletos alusivos a la ideología del Ejercito Popular de Liberación, yo no le presté atención, ni supe qué hacer con eso”.

“Quiso conocer las razones del porqué yo no estaba contribuyendo con ellos, alegó que yo tenía nexos con la Policía. Un poco nervioso, respondí que no, que mi función era educar”, narra.

Invadido por el susto, José Alfredo se reunió con la junta de profesores, quienes le avisaron al Alcalde, le ofrecieron ayuda y lo acompañaron hasta Planeta Rica. Al año siguiente, la Alcaldía le dio la oportunidad para trabajar en un plantel de la cabecera. En este colegio nuevamente fue objeto de intimidación.

A mediados de 1983, saliendo de una misa, cuando iba para su casa, un hombre que en su hombro izquierdo tenía una mochila, lo siguió y con una voz fuerte lo llamó por su nombre. Él se detuvo a escuchar al señor, este sacó del bolsillo una grabadora, y le dijo que iba a grabar la conversación. “’Usted no está apoyando la causa’, me dijo, me mostró una pistola e hizo un relato de las partes donde yo había estado en los últimos cuatro días, me habló de mi historia clínica, el nombre del médico que me atendió, dónde vivía mi familia, entre otras cosas. Finalmente, me dijo: ‘Usted es un estorbo para nosotros y tiene que irse’”.

José Alfredo no dudó de la amenaza, les comentó a sus padres, Pedro y Josefina, que quería salir de Planeta Rica e irse a otra ciudad para estudiar. Su papá le dio un papel donde estaba la dirección de una amiga en el barrio La María, en Cartagena, para que viviera allí mientras adelantaba sus estudios. A las 10 de la noche, tomó un bus y llegó a las 4 de la madrugada a Cartagena donde se quedó. Aquí se quedó.