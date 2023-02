La matrona que ha ganado 14 veces consecutivas en el Festival del Frito

“‘Yo no voy a vender fritos, no sé hacerlos’, le dije y me insistió. Respondió: ‘Yo te los hago y tú los vendes. Cuando comiences a ganar plata te vas a acordar que te dije que pusieras la mesa’... y así fue”, comentó Sonia entre risas mientras habilidosamente maniobraba la masa para hacer una arepa de huevo en el XXXIX Festival del Frito Cartagenero.

“¡Le eché 16 huevos, parecía una torta! No gané porque no se trataba de la arepa más bonita, sino la más grande y mi compañera ganadora tenía un caldero enorme, pero la clientela la disfrutó y, precisamente, la dividí y la repartí como un pudín. (...) Fue una experiencia hermosa”, contó la chocoana, que hoy tiene 56 años.

Esa vez no ganó, pero a la señora Mena le esperaban muchas victorias. Hace unos días que llegué a la Mesa 2 del festival, donde se encuentra ubicada, precisó que ha ganado 14 veces consecutivas en este evento organizado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

La primera vez ganó con la carimañola, después con la arepa de huevo y luego con la empanada de carne, la arepa dulce... Tan bien se le daba la cocina a doña Sonia que hace cuatro años, de acuerdo con su relato, la nombraron “matrona de matronas”, pues acertó en todas las categorías y los jurados se lo hicieron saber. Le puede interesar: ¡También subieron! Así quedaron los precios del Festival del Frito 2023

La cocinera explicó: “Ese año me llevé el premio de las dos arepas, la dulce y la de huevo, pero el jurado le había dado el ‘sí’ a mis fritos en las demás categorías también. (...) Me felicitaron y más tarde me dijeron que no podían darme todos los premios, así que me dieron ese reconocimiento por ‘mis fritos excelentes’”.