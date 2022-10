La mujer que recorre Cartagena en silla de ruedas por los discapacitados

“Discapacitada no es la persona, es el entorno”, con esta oración Shirly Howard Hernández empezó a relatarme cómo es vivir en Cartagena cuando se tiene una discapacidad. Lea aquí: La pareja de ciegos que palpó por primera vez la ecografía de su hijo

Las palabras resonaron en mi cabeza durante unos segundos y me di cuenta que jamás me había detenido a pensarlo de esa forma. Realmente es la ciudad la que no está aún del todo adecuada para que las personas con discapacidades físicas, visuales, entre otras, puedan tener una calidad de vida normal; no al contrario.