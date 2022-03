La mujer que rescata a perritos callejeros en Cartagena

En la mañana de aquel lunes, ya Claudia Serrano estaba lista para dirigirse a la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), donde estudiaba Ingeniería Civil. Sintió que había despertado con el pie derecho, pero luego recordó la electiva que comprometía sus lunes del semestre anterior y que -por desgracia- la universidad había eliminado con la misma rapidez que ella empleó para inscribirse en esta cuando una amiga se lo recomendó.

La asignatura estaba relacionada con el cuidado de animales callejeros y algunas de las actividades consistían en bañarlos y alimentarlos. Si bien Claudia estaba agradecida con la experiencia que le ayudó a revivir ese amor que desde niña sentía por los animales, también se encontraba en una crisis por no saber la respuesta de algunos interrogantes que la atormentaban: ¿A qué vine al mundo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Escogí el camino correcto? Lea aquí: El fallo que da otra esperanza a los animales callejeros en Cartagena

No tuvo más remedio que continuar su rutina. Cuando salió de casa, vio en su terraza una perrita que al parecer había pasado la noche allí. Claudia no pudo evitar sentir que era una señal, ¿su vocación era realmente cuidar de los animales?, aún no tenía la respuesta cuando le puso un collar a la canina, que se mostró dócil en todo momento. Luego, la llevó a una veterinaria.