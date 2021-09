Las dos bombas que no estallaron bajos los pies de Edita Garrido

Pasaron dos años, antes de que Edita se atreviera a volver a El Salado. Cuando lo hizo, la casa que había dejado en pie estaba destruida. Ya no había ni rastro de las huertas que cultivaba. Así que comenzó a sembrar nuevamente para volver a la vida que había dejado atrás. Lo hizo en el patio de un tío, un terreno de poco más de media hectárea. “Sembré tabaco ahí, porque nosotros no podíamos salir a sembrar a más de cuatro kilómetros de El Salado”, recuerda.

Las plantas estaban secas y los cultivos se habían perdido. A los tres meses, cuando se decidió a regresar, porque no tenía más alternativas que volver, Edita encontró que sus siembras no eran más que maleza y volvió a comenzar de cero. Lo hizo junto a Jaime, su esposo ebanista, y a sus cinco hijos.

Dos estallidos

Los expertos en minas antipersonal de la Armada Nacional habían detectado dos artefactos explosivos en el suelo del terreno que la señora Edita y sus hijos transitaban. (Lea también: Especial las vidas de El Salado, 20 años después de la masacre)

“Ellos me dijeron que la mina puede demorar cinco, seis años, pero después de que esté activa... si la pisan, dispara. La gente decía que ‘de vaina las minas no mataron a esa señora’. Fue el mismo Dios que no quiso que me mataran las minas”, afirma.

Los artefactos explosivos fueron detonados por los expertos en 2005. Los estallidos sonaron en todo el pueblo como aquel eco de una guerra que seguía mermando sus vidas. Aunque se sabía en todo El Salado que las dos explosiones serían controladas, aquel sonido no dejó de causar estupor.

Luego, tras verificar verificaron que esas tierras ya estuvieran libres de explosivos, los militares le dijeron a Edita: “Ya puede cultivar tranquila”.

Epílogo

La tranquilidad es algo que no ha vuelto al corazón de Edita Garrido. Ella anhela con vehemencia que alguien le regale una casa “con escrituras y todo”, fuera de El Salado, porque, a pesar de que ya no hay guerra, ya no quiere estar más ahí.